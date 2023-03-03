Падіння гелікоптера у Броварах. Слідство отримало дані з "чорної скриньки"

Чорну скриньку з гелікоптера, що розбився в Броварах вже знайшли та передали на розслідування до Франції. Наразі дані вже знаходяться в слідства.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я, так само як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", - заявив Шмигаль.

За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу, проте, на його думку, результати розслідування будуть "десь найближчим часом".

"Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат”, - сказав глава уряду.