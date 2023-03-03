RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Падение вертолета в Броварах. Следствие получило данные из "черного ящика"

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Черный ящик из разбившегося в Броварах вертолета уже нашли и передали на расследование во Францию. В настоящее время данные уже находятся в следствии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Продолжается расследование. Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я, так же как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, пока нет публичной информации на этот счет, однако, по его мнению, результаты расследования будут "где-то в ближайшее время".

"Там действительно уже большая работа проделана, то есть ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", - сказал глава правительства.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Правительство в свою очередь поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияБроварыДенис ШмыгальАвиакатастрофа