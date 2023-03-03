Падение вертолета в Броварах. Следствие получило данные из "черного ящика"

Черный ящик из разбившегося в Броварах вертолета уже нашли и передали на расследование во Францию. В настоящее время данные уже находятся в следствии.

"Продолжается расследование. Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я, так же как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, пока нет публичной информации на этот счет, однако, по его мнению, результаты расследования будут "где-то в ближайшее время".

"Там действительно уже большая работа проделана, то есть ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", - сказал глава правительства.