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Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал

Фото: економіка України під час війни скоротилася на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІІ кварталі 2022 року. Економіка впала на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

У той же час, порівняно з II кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактору) зростання становило 9,0%.

За оцінкою Держстату, ВВП у I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%, у другому - 37,2%.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. 2023 року економіка зросте на 4,0%, 2024 року – на 5,2%.

За прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

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Державна служба статистикиВВП