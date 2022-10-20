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НБУ оновив прогноз падіння економіки України під час війни та відновлення у 2023-2024

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 14:35
НБУ оновив прогноз падіння економіки України під час війни та відновлення у 2023-2024 Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. У липні НБУ прогнозував падіння 33,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, 2023 року економіка зросте на 4,0% (раніше прогнозувалося зростання на 5,5%), у 2024 році - на 5,2% (попередній прогноз - 4,9%).

НБУ оновив прогноз падіння економіки України під час війни та відновлення у 2023-2024

Як зазначив Пишний, після глибокого спаду на початку війни економічна активність повільно відновлюється. Цьому сприяють подальше звільнення українських земель від російських окупантів, адаптація бізнесу до нових умов та робота "зернового коридору".

Стримують відновлення економіки логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян та нижчі показники сільського господарства.

За його словами, у 2023-2024 роках економіка відновлюватиметься поступово - темпами на рівні 4-5%.

"Закладене у прогноз ослаблення ризиків безпеки з середини 2023 року стане ключовим фактором майбутнього відновлення економіки. Крім того, суттєва бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відновлення країни", - додав він.

Гальмуватимуть відновлення економіки значні втрати робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі післявоєнного відновлення, повідомив голова НБУ.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що економіка України скоротиться у 2022 році на 35%. Фонд поки що не робить прогнозів на 2023 рік.

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