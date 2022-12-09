Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІІ кварталі 2022 року. Економіка впала на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

У той же час, порівняно з II кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактору) зростання становило 9,0%.

За оцінкою Держстату, ВВП у I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%, у другому - 37,2%.