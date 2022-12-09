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Падение экономики Украины замедлилось: Госстат оценил потери за последний квартал

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 15:00
Падение экономики Украины замедлилось: Госстат оценил потери за последний квартал Фото: экономика Украины во время войны сократилась на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2022 года. Экономика упала на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со II кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) рост составил 9,0%.

По оценке Госстата, ВВП I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%, во втором - 37,2%.

Падение экономики Украины замедлилось: Госстат оценил потери за последний квартал

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году – на 5,2%.

По прогнозу правительства, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

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Государственная служба статистики ВВП
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