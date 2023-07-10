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Падіння даху на ТЕС в Донецькій області: під завалами знайшли тіла двох загиблих працівників

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Понеділок 10 липня 2023 11:17
Падіння даху на ТЕС в Донецькій області: під завалами знайшли тіла двох загиблих працівників Ілюстративне фото: кількість загиблих через падіння даху на ТЕС у Донецькій області зросла (energo.dtek.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих через падіння даху на одній з теплових електростанцій у Донецькій області 7 липня зросла до трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Під час рятувальних робіт на ТЕС у Донецькій області, де стався нещасний випадок 7 липня, під завалами знайдено тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти", - сказано у повідомленні.

Таким чином, через трагедію загинуло троє людей.

Нещасний випадок на ТЕС

7 липня на станції в Донецькій області, яку неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах котлотурбінного цеху. Персонал аварійно вимкнув енергоблоки.

8 липня було відомо про одного загиблого через трагедію та трьох постраждалих. Ще двоє людей вважалися зниклими.

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ТЕС Донецька область Минэнерго
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