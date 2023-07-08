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На ТЕС у Донецькій області впав дах: є загиблий та постраждалі

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Субота 08 липня 2023 12:19
На ТЕС у Донецькій області впав дах: є загиблий та постраждалі Ілюстративне фото: на ТЕС у Донецькій області впав дах (energo.dtek.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На одній з теплових електростанцій у Донецькій області впав дах. Через це загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки", - сказано у повідомленні.

Через надзвичайну подію загинула одна людина, ще двоє вважаються зниклими, троє отримали травми, їх відправили до лікарні.

Наразі відбувається розбір завалів. Причини події встановлюються.

Обстріли енергетичних об'єктів

Російські окупанти продовжують обстрілювати об'єкти електроенергії України. Так, наприкінці травня загарбники обстріляли ТЕС, внаслідок чого вона припинила роботу.

Наймасовіших обстрілів об'єкти енергетики України зазнали восени-взимку 2022 року. Тоді було введено погодинні відключення світла. При цьому українцям радять готуватися до вимкнень вже цього літа, адже потужності в енергосистемі замало.

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ТЕС Донецька область Електроенергія
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