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Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, - глава Пентагону

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо російським військовим вдасться захопити Бахмут, це не означатиме, що Москва відновить імпульс своїх річних військових зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше ніж символічне значення для України, ніж оперативне.

"Я думаю, що це більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна цінність", - сказав він.

При цьому Остін відмовився прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами.

"Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", - додав Остін.

Нагадаємо, окупанти намагаються продавити фланги української оборони у Бахмуті, та захисники тримають позиції.

Окрім того, представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що у місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених.

До того ж, президент України Володимир Зеленський зазначав, що українські бійці оборонятимуть Бахмут, доки це буде розумно.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиБахмут