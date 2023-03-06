Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны, - глава Пентагона

Если российским военным удастся захватить Бахмут, это не будет означать, что Москва восстановит импульс своих годовых военных усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное.
"Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", - сказал он.
При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками.
"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.
Напомним, оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но защитники держат позиции.
Кроме того, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что в город есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых.
К тому же, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские бойцы будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.
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