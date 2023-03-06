Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное.

"Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", - сказал он.

При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками.

"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.

Напомним, оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но защитники держат позиции.

Кроме того, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что в город есть возможность доставлять боеприпасы и забирать раненых.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинские бойцы будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.

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