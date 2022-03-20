При падении военного самолета США в Норвегии погибли четверо американских военных

Вооруженные силы Норвегии официально подтвердили, что при падении американского самолета MV-22B Osprey все члены экипажа погибли. Всего на борту машины находилось четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Ранее сообщалось, что самолет V-22B Osprey, принадлежащий морской пехоте США, потерпел крушение на севере Норвегии. Военный борт принимал участие в учениях НАТО Cold Response по отработке защиты норвежской территории. В маневрах Cold Response участвуют 30 тысяч военнослужащих из 27 стран.

В учениях задействованы также около 200 самолетов и 50 кораблей. Учения должны продлиться до 1 апреля. Норвежские военные заявили, что авиакатастрофа самолета не повлияет на ход масштабных учений.