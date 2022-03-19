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Американский военный самолет в ходе учений НАТО разбился на севере Норвегии

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Осло, Суббота 19 марта 2022 06:43
Американский военный самолет в ходе учений НАТО разбился на севере Норвегии Самолет MV-22B Osprey (Фото: nationalinterest.org)
Автор: Константин Широкун

Американский военный самолет MV-22B Osprey с четырьмя людьми на борту потерпел крушение на севере Норвегии. Воздушное судно принадлежало Корпусу морской пехоты США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Самолет MV-22B Osprey принимал участие в военных учениях НАТО под названием Cold Response. 18 марта в 19:26 по Киеву он пропал с радаров. Спасательный вертолет и норвежский военный самолет "Орион", обследовавшие местность, заметили обломки разбившегося самолета спустя менее 2 часа после падения.

"Мы обнаружили самолет, который разбился. Пилотам поисковых машин не удалось обнаружить с воздуха никаких признаков жизни", — сказал начальник штаба местного отделения норвежской полиции Бент Эйлертсен.

Из-за непогоды спасательный вертолет не смог приземлиться. Полиция и спасательные службы приняли решение добираться до места крушения по суше, но неясно, сколько времени это может занять. Поискам препятствуют шквальный ветер, а также плохая видимость из-за тумана.

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