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При падінні військового літака США в Норвегії загинуло четверо американських військових

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Осло, Неділя 20 березня 2022 06:14
При падінні військового літака США в Норвегії загинуло четверо американських військових Літак Mv-22b Osprey (Фото: nationalinterest.org)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Норвегії офіційно підтвердили, що при падінні американського літака MV-22b Osprey всі члени екіпажу загинули. Всього на борту машини знаходилося чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що літак V-22B Osprey, що належить морській піхоті США, зазнав аварії на півночі Норвегії. Військовий борт брав участь у навчаннях НАТО Cold Response з відпрацювання захисту норвезької території. У маневрах Cold Response беруть участь 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн.

У навчаннях задіяні також близько 200 літаків і 50 кораблів. Навчання повинні тривати до 1 квітня. Норвезькі військові заявили, що авіакатастрофа літака не вплине на хід масштабних навчань.

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