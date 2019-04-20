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В Швеции перевернулся автобус с туристами

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 15:44
В Швеции перевернулся автобус с туристами
Фото: в Шеції перевернулся туристический автобус (aftonbladet.se)

В результате аварии пострадали 8 человек

Вблизи города Еребро, что в центральной Швеции, перевернулся автобус с норвежскими туристами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщили в полиции, авария произошла около 09:25 по местному времени к югу от города Еребро в направлении Стокгольма. В автобусе находились около 20 туристов из Норвегии.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 8 человек, они были госпитализированы. Остальные пассажиры находятся в шоковом состоянии.

Отмечается, что полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия. Движение по дороге перекрыто в обе стороны.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Казахстане на автодороге Алматы-Ташкент перевернулся пассажирский автобус. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который врезался в грузовик, из-за маневра автобус перевернулся. В результате аварии погибли 11 человек, еще 29 человек получили ранения.

Как писало РБК-Украина, на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек. Авария произошла 11 августа в местности Ноград на границе со Словакией. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Добавим, в центре словацкой столицы Братиславы столкнулись троллейбус и автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Ущерб от аварии оценивается в 50 тыс. евро.

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