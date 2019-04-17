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На Мадейре перевернулся автобус с туристами, погибли 28 человек

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 23:15
На Мадейре перевернулся автобус с туристами, погибли 28 человек
Фото: ДТП на Мадейре (Homem Gouveia/Lusa)

Автобус перевозил туристов из Германии

В Португалии на острове Мадейра в результате аварии с автобусом с туристами из Германии погибли 28 человек, еще 22 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Observador.

По информации издания, среди погибших - 11 мужчин и 17 женщин, всего в автобусе находилось порядка 50 человек.

Среди пострадавших - португальцы, водитель автобуса и местный гид.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на крутом повороте над склоном, на котором расположены несколько домов.

По одной из предварительных версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

Местные власти сообщили, что некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

 

Фото: на месте падения автобуса на Мадейре

 

Напомним, в Перу в результате пожара в автобусе на автовокзале в столице страны Лиме погибли не менее 20 человек, еще несколько пассажиров пострадали.

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