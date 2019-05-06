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При падінні вантажівки в Карпатах загинули не менше трьох осіб

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 13:17
При падінні вантажівки в Карпатах загинули не менше трьох осіб
Фото: рятувальники на місці падіння вантажівки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вантажівка перевозила туристів з Білорусі

При падінні вантажівки з туристами в Карпатах загинуло не менше трьох осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій Facebook.

Повідомляється, що в автомобілі, за попередньою інформацією, перебували 23 особи. Пасажирами були громадяни Білорусі. З місця інциденту вдалося врятувати 19 осіб, тіла трьох були виявлені у вантажівці. На даний момент невідома доля ще однієї людини, рятувальні роботи тривають.

При падінні вантажівки в Карпатах загинули не менше трьох осіб

Зазначимо, раніше повідомлялося, що об 11:43 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Красник Верховинського району Івано-Франківської області з висоти 40 метрів в річку Чорний Черемош впала вантажівка з туристами.

Нагадаємо, в середині квітня на португальському острові Мадейра в результаті аварії з автобусом з туристами з Німеччини загинули 28 людей. За однією з версій, через відмову гальм автобус вилетів з дороги і перекинувся, після чого впав на один з будинків.

Також у квітні у центральній Швеції перекинувся автобус з норвезькими туристами. В результаті інциденту постраждали не менше восьми осіб.

 

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