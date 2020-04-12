Падение ВВП и девальвация гривны: прогноз Кабмина на 2020 год

Кабинет министров Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП), рост безработицы и девальвацию гривны в 2020 году. Об этом говорится в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной рады.

В соответствии с обновленным проектом, в этом году правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. До этого правительство ожидало роста ВВП на 3,7%. Также правительство спрогнозировало уровень безработицы в стране, который составит 9,4%. А падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Кроме того, среднегодовой курс гривны в правительстве прогнозируют на уровне 29,5 за доллар, тогда как предыдущий прогноз был 27 гривен за доллар. При этом инфляция временно ускорится до 8,7%, а уже в следующем году должен вернуться к 5%.

Однако в правительстве ожидают, что уже во второй половине 2019 года экономический рост начнет восстанавливаться и ускорится в последующие годы. Среди основных причин называют высокий мировой спрос на продукцию украинского агропромышленного комплекса, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивую банковскую систему.

Напомним, 11 апреля профильный комитет Верховной рады утвердил обновленный проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. В обновленном проекте предлагается уменьшить размер стабилизационного фонда и увеличить ранее сокращенные расходы.

Кроме того, парламентский комитет рекомендовал Раде принять изменения в государственный бюджет за основу и в целом в первом чтении.