Падение в строительстве за первый месяц кризиса превысило 10%

Объемы строительства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 11,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-марте падение в строительной отрасли составило 5,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 26,1 млрд грн.

Новое строительство составило 46,7% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 25,8%, реконструкция и техническое переоснащение 27,5%.

Напомним, строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост: объемы строительства выросли на 23,6% (по уточненным данным).

Отметим, объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За январь-март 2020 по сравнению с январем-мартом прошлого года промпроизводство сократилось на 5,1%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%.