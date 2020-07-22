Падение промпроизводства в Украине замедлилось более чем в два раза

Объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. Это более чем в два раза меньше, чем в мае, когда было зафиксировано падение на 12,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 9,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,5%.

ukrstat.gov.ua

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%, однако в марте ускорилось до 7,7%. В апреле падение составило 16,2%, в мае 12,2%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы.

Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.