Падение продолжается. Стоимость руды обвалилась до психологической отметки в 100 долларов

Стоимость железной руды пробила психологическую отметку в 100 долларов за тонну и падает дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные биржи S&P Global Platts.

В начале этой недели руда стоила 120 долларов, то есть, она теряет пятую часть стоимости в неделю. Всего с июня этого года руда стала дешевле уже более чем вполовину: тогда ее продавали по $220/тонну.

Дальше будет только падение: по прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды продолжит снижаться из-за того, что Китай, чьи инфраструктурные проекты стали причиной ажиотажа на мировом рынке металла, сворачивает промышленность минимум на год, чтобы очистить воздух в стране перед зимней Олимпиадой.

Впрочем, даже недолгий пик цен позволил Украине заработать. По данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина получила от экспорта черных металлов $8,9 млрд, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе экспорт металлов принес полтора миллиарда валютной выручки.

Ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы скоро закончится, и отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" пояснил, что себестоимость производства руды у украинских производителей намного выше, чем у их зарубежных коллег: в Украине высокие налоги и тарифы на транспортировку сырья, к тому же, за границей промышленные отрасли получают значительную государственную поддержку. Поэтому падение цен на сырье отразится на Украине сильнее.