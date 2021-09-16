Обвал на рынках: руда торгуется на прошлогодней отметке 113 долларов
16 сентября железную руду на мировых рынках продавали по 113 долларов за тонну.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные биржи S&P Global Platts.
Еще вчера руда стоила 120 долларов. То есть, она теряет в стоимости около 6 долларов в сутки. Всего с июня этого года руда потеряла половину стоимости: тогда ее продавали более чем по 220 долларов за тонну.
По прогнозам мировых аналитиков, стоимость руды будет падать и дальше, поскольку Китай, который ранее и перегрел рынок, сворачивает промышленность в рамках программы декарбонизации, а также чтобы очистить воздух перед зимней Олимпиадой.
Впрочем, даже недолгий пик цен позволил Украине отлично заработать. Так, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина заработала на экспорте черных металлов 8,9 млрд долларов, что на 73,15% больше, чем годом ранее. Только в августе страна получила полтора миллиарда экспортной валютной выручки.
Ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.
В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.