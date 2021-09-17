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Падіння триває. Вартість руди обвалилася до психологічної позначки в 100 доларів

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Києва, П'ятниця 17 вересня 2021 17:41
Падіння триває. Вартість руди обвалилася до психологічної позначки в 100 доларів Фото: вартість руди обвалилася до психологічної позначки в 100 доларів (fleekr)
Автор: Артем Горовенко

Вартість залізної руди пробила психологічну позначку в 100 доларів за тонну і падає далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані біржі S & P Global Platts.

На початку цього тижня руда коштувала 120 доларів, тобто, вона втрачає п'яту частину вартості на тиждень. Всього з червня цього року руда стала дешевшою вже більш ніж наполовину: тоді її продавали по $220/тонну.

Далі буде тільки падіння: за прогнозами світових аналітиків, вартість руди продовжить знижуватися через те, що Китай, чиї інфраструктурні проекти стали причиною ажіотажу на світовому ринку металу, згортає промисловість мінімум на рік, щоб очистити повітря в країні перед зимовою Олімпіадою.

Втім, навіть недовгий пік цін дозволив Україні заробити. За даними української митниці, за вісім місяців Цього року Україна отримала від експорту чорних металів $8,9 млрд, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні експорт металів приніс півтора мільярда валютної виручки.

Раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко попереджав, що період високих цін на руду і метали скоро закінчиться, і вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати з основними світовими виробниками руди.

Своєю чергою президент ВП "Укрметалургпром" пояснив, що собівартість виробництва руди в українських виробників набагато вище, ніж у їхніх закордонних колег: в Україні високі податки і тарифи на транспортування сировини, до того ж, за кордоном промислові галузі отримують значну державну підтримку. Тому падіння цін на сировину відіб'ється на Україні сильніше.

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