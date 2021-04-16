Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,8%. Падение в главной экспортной отрасли продолжается второй год подряд, однако несколько замедлилось.

Как сообщало РБК-Украина, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.

Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март 2021 года составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.