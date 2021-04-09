Украина резко нарастила экспорт и импорт в начале 2021 года
Объем внешней торговли товарами в январе-марте 2021 года составил 28,815 млрд долларов. Это на 12% больше, чем за 2019 год (25,675 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 12% до 15,080 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,346 млрд долларов.
Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 29% до 3,071 млн долларов.
Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.
Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года. Внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.