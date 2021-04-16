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Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 15:10
Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось Фото: падение в сельском хозяйстве Украины за первый квартал 2021 года составило 4,8% (map.land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,8%. Падение в главной экспортной отрасли продолжается второй год подряд, однако несколько замедлилось.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Падение в главной экспортной отрасли Украины несколько замедлилось

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 4,7%, хозяйства населения - на 4,9%.

Как сообщало РБК-Украина, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.

Напомним, в марте 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение данного индекса с июня 2014 года.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март 2021 года составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.

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