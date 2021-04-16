Падіння у головній експортній галузі України дещо сповільнилося

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-березні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, скоротилася на 4,8%. Падіння у головної експортної галузі триває другий рік поспіль, проте дещо сповільнилося.

Як повідомляло РБК-Україна, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком впало на 11,5%. При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 13,9%, у тваринництві - на 2,6%.

Нагадаємо, в березні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня минулого місяця. Це найвище значення даного індексу з червня 2014 року.

Відзначимо, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-березень 2021 року склав 13,735 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у минулому році. Експорт продовольства за січень-березень 2021 року склав 5,226 млрд доларів, що на 7% менше у порівнянні з минулим роком.