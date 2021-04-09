Падение экономики Украины ускорилось в начале 2021 года
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-феврале 2021 года, по оценке, сократился на 2,8%. Это больше, чем в январе текущего года (2,6%).
Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе-феврале составило 4,2% (на 4,0% в январе). Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли.
Как отмечается в обзоре, ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности.
"Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощенность производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", - говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.
Напомним, Министерство экономики Украины оценивает размер падения валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2021 года на уровне 2,2%