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Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 12:59
Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року Фото: Економіка України падає другий рік поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-лютому 2021 року, за оцінкою, скоротився на 2,8%. Це більше, ніж у січні поточного року (2,6%).

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року

За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні-лютому становило 4,2% (на 4,0% у січні). Негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували практично всі ключові ВЕД, окрім внутрішньої торгівлі.

Падіння економіки України прискорилося на початку 2021 року

Як зазначається в огляді, послаблення протиепідеміологічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину у лютому після січневого локдауну сприяли частковому відновленню виробничої активності окремих суб’єктів економічної діяльності.

"Однак мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

Нагадаємо, Міністерство економіки України оцінює розмір падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в першому кварталі 2021 року на рівні 2,2%

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