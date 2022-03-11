Падіння безпілотника в Загребі: Україна закликала Хорватію прискорити розслідування
На території Хорватії, сьогодні, 11 березня, розбився російський безпілотний літальний апарат. Україна закликала країну якнайшвидше розслідувати інцидент, щоб з'ясувати, як саме апарат опинився на її території.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського в ефірі "Україна 24".
"Ми звернулися до наших хорватських партнерів з проханням швидко та ефективно розслідувати цей інцидент з метою з'ясування, що це за безпілотник, хто його виробник та яким чином він опинився у Загребі", - заявив Лубківський.
Фото: падіння безпілотника в Загребі (t.me/u_now)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 11 березня на території Хорватії розбився невідомий об'єкт. Після цього з'ясувалося, що це російський безпілотник.
Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.