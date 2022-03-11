Падение беспилотника в Загребе: Румыния подтвердила, что он летел из Украины

Румынская сторона подтверждает, что беспилотник, который упал в Загребе (Хорватия) летел из Украины. Он находился в румынском небе менее трех минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии .

Сообщается, что система наблюдения зафиксировала небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат, который находился в воздушном пространстве этой страны в течение менее трех минут.

Также сообщается, что беспилотник появился в румынском небе около 23:23 и покинул его около 23:26 в сторону Венгрии.

"Нахождение данного объекта очень короткое время в национальном воздушном пространстве, высокая скорость, малая высота полета, связанные с пересеченной местностью и погодными условиями того времени, не позволили применить иные меры для его выявления", - говорится в сообщении.