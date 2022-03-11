Падение беспилотника в Загребе: Румыния подтвердила, что он летел из Украины
Румынская сторона подтверждает, что беспилотник, который упал в Загребе (Хорватия) летел из Украины. Он находился в румынском небе менее трех минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.
Сообщается, что система наблюдения зафиксировала небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат, который находился в воздушном пространстве этой страны в течение менее трех минут.
Также сообщается, что беспилотник появился в румынском небе около 23:23 и покинул его около 23:26 в сторону Венгрии.
"Нахождение данного объекта очень короткое время в национальном воздушном пространстве, высокая скорость, малая высота полета, связанные с пересеченной местностью и погодными условиями того времени, не позволили применить иные меры для его выявления", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Украина попросила Хорватию ускорить расследование инцидента с беспилотником, поскольку появилась информация о том, что такие аппараты есть на вооружении только украинской армии.
В результате инцидента пострадавших в Загребе не было.
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