ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Падение беспилотника в Загребе: Румыния подтвердила, что он летел из Украины

Новина українською →
Загреб, Пятница 11 марта 2022 16:39
Падение беспилотника в Загребе: Румыния подтвердила, что он летел из Украины Фото: место падения беспилотника в Загребе (index.hr)
Автор: Илона Свиридова

Румынская сторона подтверждает, что беспилотник, который упал в Загребе (Хорватия) летел из Украины. Он находился в румынском небе менее трех минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Сообщается, что система наблюдения зафиксировала небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат, который находился в воздушном пространстве этой страны в течение менее трех минут.

Также сообщается, что беспилотник появился в румынском небе около 23:23 и покинул его около 23:26 в сторону Венгрии.

"Нахождение данного объекта очень короткое время в национальном воздушном пространстве, высокая скорость, малая высота полета, связанные с пересеченной местностью и погодными условиями того времени, не позволили применить иные меры для его выявления", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина попросила Хорватию ускорить расследование инцидента с беспилотником, поскольку появилась информация о том, что такие аппараты есть на вооружении только украинской армии.

В результате инцидента пострадавших в Загребе не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хорватия Война России против Украины
NEWS
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"