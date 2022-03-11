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Падение беспилотника в Загребе: нет признаков, что это намеренный акт

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Загреб, Пятница 11 марта 2022 11:46
Падение беспилотника в Загребе: нет признаков, что это намеренный акт Фото: мэр Загреба Томислав Томашевич (facebook.com/tomislav.tomasevic.hr)
Автор: Илона Свиридова

На данный момент в инциденте с падением беспилотника в Загребе (Хорватия) нет никаких признаков того, что это мог быть намеренный акт. Власти выясняют, чей это беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на index.hr.

"Вы уже знаете, что это беспилотник… его обломки упали в разных местах. Никто не погиб, и это удача. В ближайшее время профильное министерство выступит с обращением", - заявил мэор Загреба Томислав Томашевич.

По его словам, нужно дождаться официальной информации о том, откуда летел беспилотник.

"Неизвестно пока, куда еще могли упасть обломки. Нет никаких признаков того, что имело место какое-либо намерение", - добавил он.

Также сообщается, что на совещании Аппарата Совета национальной безопасности Хорватии говорилось о том, что беспилотный аппарат военного типа вошел в воздушное пространство страны с востока на запад, то есть из воздушного пространства Венгрии со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 м.

Напомним, ранее хорватские эксперты предположили, что это может быть беспилотник Ту-141, который есть на вооружении украинской армии.

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