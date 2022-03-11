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Падіння безпілотника в Загребі: Румунія підтвердила, що він летів з України

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Загреб, П'ятниця 11 березня 2022 16:39
Падіння безпілотника в Загребі: Румунія підтвердила, що він летів з України Фото: місце падіння безпілотника в Загребі (index.hr)
Автор: Ілона Свиридова

Румунська сторона підтверджує, що безпілотник, який впав у Загребі (Хорватія) летів з України. Він знаходився в румунському небі менше трьох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Повідомляється, що система спостереження зафіксувала невеликий повітряний об'єкт, швидше за все, безпілотний літальний апарат, який знаходився в повітряному просторі цієї країни протягом менше трьох хвилин.

Також повідомляється, що безпілотник з'явився в румунському небі близько 23:23 і залишив його близько 23:26 у бік Угорщини.

"Знаходження даного об'єкта дуже короткий час в національному повітряному просторі, висока швидкість, мала висота польоту, пов'язані з пересіченою місцевістю і погодними умовами того часу, не дозволили застосувати інші заходи для його виявлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна попросила Хорватію прискорити розслідування інциденту з безпілотником, оскільки з'явилася інформація про те, що такі апарати є на озброєнні тільки української армії.

В результаті інциденту постраждалих у Загребі не було.

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