Падіння безпілотника в Загребі: Румунія підтвердила, що він летів з України

Румунська сторона підтверджує, що безпілотник, який впав у Загребі (Хорватія) летів з України. Він знаходився в румунському небі менше трьох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії .

Повідомляється, що система спостереження зафіксувала невеликий повітряний об'єкт, швидше за все, безпілотний літальний апарат, який знаходився в повітряному просторі цієї країни протягом менше трьох хвилин.

Також повідомляється, що безпілотник з'явився в румунському небі близько 23:23 і залишив його близько 23:26 у бік Угорщини.

"Знаходження даного об'єкта дуже короткий час в національному повітряному просторі, висока швидкість, мала висота польоту, пов'язані з пересіченою місцевістю і погодними умовами того часу, не дозволили застосувати інші заходи для його виявлення", - йдеться в повідомленні.