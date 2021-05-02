Падение в базовых отраслях продолжается: сколько потеряла экономика Украины за квартал

В то же время за январь-март падение ИПБО составляет 2,6%.

Как отмечается в обзоре, в марте оживление потребительского спроса нашло отражение в резком ускорении роста розничного товарооборота (до 13,1% г/г) на фоне ускорения роста зарплат и пенсий.

"Повлияла и низкая база сравнения прошлогоднего более жесткого локдауна. Этот же фактор поддержал возобновление роста пассажирооборота", - говорится в обзоре.

Вернулось к росту и промышленное производство (на 2,1% г/г). Высокий спрос на руды и решение проблем с поставками угля поддержали добывающую промышленность. Наращивание объемов производства ТЭС и ввод в эксплуатацию блоков АЭС после ремонта обусловили стремительный рост энергетики. Возобновился рост и в большинстве секторов перерабатывающей промышленности благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и оживлению внутреннего спроса, отметили в НБУ.

В сельском хозяйстве падение замедлилось (до 2,3% г/г) за счет улучшения показателей птицеводства. Вследствие улучшения погодных условий и увеличения бюджетных расходов на дорожное хозяйство замедлился спад в строительстве (до 11,5% г/г). Оживление экспорта и промышленности поддержало грузооборот (спад замедлился до 7,4% г/г), говорится в обзоре.

Отметим, основной причиной замедления падения ИПБО стала низкая база сравнения прошлого года - именно в марте началался коронакризис, ИПБО за этот месяц 2020 года упал на 5,7%.