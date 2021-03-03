Украина начала 2021 год с падения в базовых отраслях экономики

В январе 2021 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Падение продолжается второй год подряд.

Об этом говорится в " Макроэкономическом и монетарном обзоре " Национального банка Украины (февраль 2021 года).

Как отмечается в сообщении, среди прочих факторов на показателях ряда секторов негативно сказалось ужесточение карантина и неблагоприятные погодные условия.

Так, временно ослабился потребительский спрос и экспорт. В частности, замедлился рост оборота розничной торговли (до 3,5% г/г). Сложности с транспортировкой сказались на грузовых перевозках и торговле. Промышленность вернулась к падению (на 4,0% г/г) из-за временного ослабления внутреннего спроса, обострения конкуренции на внешних рынках продукции ГМК, а также перебоев в работе портов.

"Кроме того, возобновился спад в сельском хозяйстве (на 5,7% г/г), отражая низкую рентабельность в животноводстве прежде всего вследствие подорожания кормов и вспышки заболевания животных в отдельных районах. Строительство тоже существенно сократилось (на 12,9% г/г) на фоне сложных погодных условий", - говорится в документе.