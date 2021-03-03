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Украина начала 2021 год с падения в базовых отраслях экономики

Новина українською → Среда 03 марта 2021 10:45
Украина начала 2021 год с падения в базовых отраслях экономики Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

В январе 2021 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Падение продолжается второй год подряд.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (февраль 2021 года).

Как отмечается в сообщении, среди прочих факторов на показателях ряда секторов негативно сказалось ужесточение карантина и неблагоприятные погодные условия.

Украина начала 2021 год с падения в базовых отраслях экономики

Так, временно ослабился потребительский спрос и экспорт. В частности, замедлился рост оборота розничной торговли (до 3,5% г/г). Сложности с транспортировкой сказались на грузовых перевозках и торговле. Промышленность вернулась к падению (на 4,0% г/г) из-за временного ослабления внутреннего спроса, обострения конкуренции на внешних рынках продукции ГМК, а также перебоев в работе портов.

"Кроме того, возобновился спад в сельском хозяйстве (на 5,7% г/г), отражая низкую рентабельность в животноводстве прежде всего вследствие подорожания кормов и вспышки заболевания животных в отдельных районах. Строительство тоже существенно сократилось (на 12,9% г/г) на фоне сложных погодных условий", - говорится в документе.

Напомним, в 2020 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Это произошло впервые с 2015 года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%.

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