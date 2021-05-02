Падіння в базових галузях продовжується: скільки втратила економіка України за квартал

Водночас за січень-березень падіння ІВБГ становить 2,6%.

Як зазначається в огляді, у березні пожвавлення споживчого попиту знайшло відображення в різкому прискоренні зростання роздрібного товарообороту (до 13,1% р/р) на тлі прискорення зростання зарплат і пенсій.

"Вплинула і низька база порівняння торішнього більш жорсткого локдауну. Цей же чинник підтримав відновлення зростання пасажирообороту", - йдеться в огляді.

Повернулося до зростання і промислове виробництво (на 2,1% р/р). Високий попит на руди та вирішення проблем із постачанням вугілля підтримали добувну промисловість. Нарощування обсягів виробництва ТЕС та введення в експлуатацію блоків АЕС після ремонту зумовили стрімке зростання енергетики. Відновилося зростання і в більшості секторів переробної промисловості завдяки сприятливій зовнішній кон’юнктурі і пожвавленню внутрішнього попиту, зазначили в НБУ.

У сільському господарстві падіння сповільнилося (до 2,3% р/р) за рахунок поліпшення показників птахівництва. Унаслідок поліпшення погодних умов та збільшення бюджетних витрат на дорожнє господарство сповільнився спад у будівництві (до 11,5% р/р). Пожвавлення експорту і промисловості підтримало вантажообіг (спад уповільнився до 7,4% р/р), йдеться в огляді.

Відзначимо, основною причиною уповільнення падіння ІВБГ стала низька база порівняння минулого року - саме у березні розпочалася коронакриза, ІВБГ за цей місяць 2020 року впав на 5,7%.