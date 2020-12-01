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Падение в базовых отраслях экономики Украины снова ускорилось

Автор: Александр Белоус

В октябре 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 7,9% г/г. Это больше, чем в сентябре (6,8%).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (октябрь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, в октябре ускорился спад в промышленности (до 5,5% г/г) на фоне слабого инвестиционного спроса, замедления роста расходов бюджета на оборону, ослабления внешнего спроса на машиностроительную и химическую продукцию.

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В то же время внешняя конъюнктура была благоприятной для металлургии, добычи металлических руд и производства масла и жиров. Низкий спрос со стороны перерабатывающей промышленности и более теплая, чем прошлогодняя, погода обусловили углубление спада в энергетике, говорится в обзоре.

Более низки урожай основных поздних культур и слабые результаты животноводства сдерживали сельское хозяйство и оптовую торговлю. Однако увеличение объемов транзита газа стало весомым фактором замедления падения грузооборота, добавили эксперты НБУ.

На фоне роста заработных плат и, вероятно, ожиданий ужесточения карантинных ограничений продолжалось ускорение розничного товарооборота (до 13,5% г/г) и улучшились показатели транспорта, отмечается в обзоре.

Расходы бюджета на дорожную инфраструктуру привели к дальнейшему оживлению строительства, констатируют эксперты.

Напомним, в сентябре 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 6,8% г/г. Это в 4,3 раза больше, чем в августе (1,6%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

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