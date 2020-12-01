Падіння в базових галузях економіки України знову прискорилося

У жовтні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) прискорилося до 7,9% р/р. Це більше, ніж у вересні (6,8%).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (жовтень 2020 року).

Як зазначається в огляді, в жовтні прискорився спад у промисловості (до 5,5% р/р) на тлі слабкого інвестиційного попиту, уповільнення зростання видатків бюджету на оборону, послаблення зовнішнього попиту на машинобудівну та хімічну продукцію.

Водночас зовнішня кон’юнктура була сприятливою для металургії, добування металевих руд та виробництва олії та жирів. Нижчий попит з боку переробної промисловості та тепліша за минулорічну погода зумовили поглиблення спаду в енергетиці, йдеться в огляді.

Нижчий врожай основних пізніх культур та слабкі результати тваринництва стримували сільське господарство та оптову торгівлю. Натомість збільшення обсягів транзиту газу стало вагомим чинником уповільнення падіння вантажообороту, додали експерти НБУ.

На тлі зростання заробітних плат та вірогідно очікувань ужорсточення карантинних обмежень тривало прискорення роздрібного товарообороту (до 13,5% р/р) та поліпшилися показники транспорту, зазначається в огляді.

Видатки бюджету на дорожню інфраструктуру призвели до подальшого пожвавлення будівництва, констатують експерти.

Нагадаємо, у вересні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) прискорилося до 6,8% р/р. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні (1,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році збережено на рівні 6,0%.