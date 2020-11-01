Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза

Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главный вклад в падение внесло сельское хозяйство

В сентябре 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 6,8% г/г. Это в 4,3 раза больше, чем в августе (1,6%).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (октябрь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, в сентябре падение ИПБО углубилось прежде всего из-за существенного падения в сельском хозяйстве. Спад в последнем обусловлен низкой урожайностью кукурузы и масличных культур и более поздним началом их сбора.

По данным НБУ, ухудшение показателей в с/х негативно сказалось и на грузообороте, а усиление карантинных ограничений - на пассажирообороте. В то же время сохранялись признаки оживления потребительского и инвестиционного спроса, о чем свидетельствуют высокие темпы роста торговли (на фоне роста доходов домохозяйств и улучшения потребительских настроений) и строительства (в том числе благодаря увеличению бюджетных расходов на развитие инфраструктурных объектов).

Падение в промышленности замедлилось под влиянием оживление как внешнего, так и внутреннего спроса, отмечается в обзоре.

Напомним, в августе 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 1,6% г/г. Это в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.