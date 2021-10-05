Падение акций и ремонт серверов вручную: чем закончился глобальный сбой соцсетей

Первые сообщения о неполадках в работе приложений появились после 18:37 по киевскому времени. На сбои в работе сервисов жаловались в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке и в Украине.

В частности пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail, Tinder, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook и Telegram. В США заявили о сбоях мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, интернет-провайдера Spectrum. Проблемы наблюдались также у банков и авиакомпаний.

Падение акций

Из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов, хотя, вероятно, во вторник подорожание акций позволит ему отыграть потери, по крайней мере отчасти.

Возможные причины

Отключение, вероятно, вызвано ошибкой конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки, Журналист Independent Брайан Кребс сообщил, что записи DNS были удалены из таблиц глобальной маршрутизации.

Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер заявил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем, а администрация американского президента проинформировала, что внимательно следит за ситуацией.

Ремонт вручную

В Facebook попробовали вручную перезапустить серверы. Для этого компания направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в Калифорнии.

Также сообщалось, что сотрудники IT-гиганта не могли попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.

Спустя шесть часов работа соцсетей начала восстанавливаться.

Самый масштабный сбой

Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Downdetector в Twitter.

Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.