"Проблема с сетью": в Facebook занимаются восстановлением работы
Команда Facebook занимается восстановлением работы. Возникли проблемы с сетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы технической службы Facebook.
Команда принесла извинения в связи со сбоем.
"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы ее восстановить", - говорится в сообщении.
*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021
Ранее издание NYT сообщило, что сотрудники IT-гиганта не могут попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.