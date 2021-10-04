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"Проблема с сетью": в Facebook занимаются восстановлением работы

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Понедельник 04 октября 2021 23:46
"Проблема с сетью": в Facebook занимаются восстановлением работы Фото: техническая команда восстанавливает работу Facebook (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Команда Facebook занимается восстановлением работы. Возникли проблемы с сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы технической службы Facebook.

Команда принесла извинения в связи со сбоем.

"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы ее восстановить", - говорится в сообщении.

Ранее издание NYT сообщило, что сотрудники IT-гиганта не могут попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.

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