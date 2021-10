"Проблема с сетью": в Facebook занимаются восстановлением работы

Команда принесла извинения в связи со сбоем.

"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы ее восстановить", - говорится в сообщении.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible