Команда Facebook попробует вручную перезапустить серверы

В Facebook намерены попытаться вручную перезапустить серверы. Для этого компания направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста New York Times .

В самой компании заявили, что инженерам по безопасности не удалось оценить сбой, потому что они пока не смогли добраться до серверных зон.

"Небольшая команда техников направлена в один из центров обработки данных в Калифорнии. Они вручную перезагрузят серверы, чтобы попытаться решить проблему", - сообщил журналист.

При этом, журналист отмечает, что из-за сбоя отмечается хаос коммуникаций между сотрудниками самой соцсети Facebook.

"Рабочие были в затруднительном положении, потому что их внутренние системы также перестали работать. Наблюдались проблемы с звонками с рабочих мобильных телефонов и получением электронных писем от людей за пределами компании", - добавил он.