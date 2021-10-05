Команда Facebook попробует вручную перезапустить серверы
В Facebook намерены попытаться вручную перезапустить серверы. Для этого компания направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста New York Times.
В самой компании заявили, что инженерам по безопасности не удалось оценить сбой, потому что они пока не смогли добраться до серверных зон.
"Небольшая команда техников направлена в один из центров обработки данных в Калифорнии. Они вручную перезагрузят серверы, чтобы попытаться решить проблему", - сообщил журналист.
При этом, журналист отмечает, что из-за сбоя отмечается хаос коммуникаций между сотрудниками самой соцсети Facebook.
"Рабочие были в затруднительном положении, потому что их внутренние системы также перестали работать. Наблюдались проблемы с звонками с рабочих мобильных телефонов и получением электронных писем от людей за пределами компании", - добавил он.
Facebook has dispatched a small team to one of its California data centers to try and manually reset its servers in an attempt to fix the problem.— rat king (@MikeIsaac) October 4, 2021
(It's chaos to even try to contact folks, but people are resorting to zoom, discord etc) https://t.co/nb06SFdmR3
Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники просто не смогли попасть на работу, так как их цифровые бейджи тоже перестали работать.