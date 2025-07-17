Падающие звезды над Украиной: когда и где смотреть самые яркие метеорные дожди лета

Вторая половина июля и начало августа - идеальное время, чтобы оставить повседневные заботы и окунуться в волшебный мир ночного неба. Именно в этот период своего пика достигают сразу три зрелищных метеорных потока, каждый из которых имеет свои уникальные особенности.

Когда будет пик сразу трех уникальных звездопадов этим летом и как их увидеть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Science Alert .

Календарь звездопадов: когда и что искать на небе

Альфа-Каприкорниды

Появятся примерно с 12 июля, достигая пика 29-30 июля. Их будет видно как в северном, так и в южном небе.

Персеиды

Один из самых ожидаемых потоков года, активен примерно с 17 июля, с пиком 12-13 августа. Лучше всего наблюдать в Северном полушарии.

Южные Дельта-Аквариды

Начнут свою активность с 18 июля, достигая пика также 29-30 июля.

Вам не понадобится никакого специального оборудования, чтобы насладиться этим зрелищем, однако для наблюдения за более слабыми Южными Дельта-Акваридами бинокль может значительно улучшить впечатление.

Откуда берутся "падающие звезды"?

Каждый год Земля, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, проходит сквозь облака космического мусора, оставленного астероидами или кометами.

Когда эти небесные тела вращаются вокруг Солнца, они сбрасывают материал - крошечные кусочки пыли и льда, которые остаются на их орбитальном пути, словно ожидая своего момента.

Когда Земля врезается в такое облако, эти обломки сгорают при вхождении в нашу атмосферу, создавая яркие следы или огненные шары, которые мы видим как "падающие звезды" - метеоры.

Три главных героя июльского звездопада

Альфа-Каприкорниды (Alpha Capricornids): яркие, но редкие

Происхождение : продукт короткопериодической кометы 169P/NEAT, которая вращается вокруг Солнца раз в 4,2 года.

продукт короткопериодической кометы 169P/NEAT, которая вращается вокруг Солнца раз в 4,2 года. Радиант (воображаемая точка, из которой "вылетают" метеоры): созвездие Козерога.

созвездие Козерога. Характеристики: этот поток не слишком многочисленный, в свой пик он производит лишь около пяти метеоров в час. Однако они невероятно яркие, часто превращаясь в ослепительные болиды, которые видны даже в городском небе со световым загрязнением. Это делает их одним из самых популярных потоков для наблюдения.

этот поток не слишком многочисленный, в свой пик он производит лишь около пяти метеоров в час. Однако они невероятно яркие, часто превращаясь в ослепительные болиды, которые видны даже в городском небе со световым загрязнением. Это делает их одним из самых популярных потоков для наблюдения. В этом году: пик активности приходится на фазу растущего серпа Луны с низкой освещенностью, что увеличит их видимость. Лучшее время для наблюдения - с 22:00 по местному времени и позже.

Персеиды (Perseids): самые ожидаемые и многочисленные

Происхождение : происходят от кометы 109P/Свифта-Таттла, которая вращается вокруг Солнца каждые 133 года.

происходят от кометы 109P/Свифта-Таттла, которая вращается вокруг Солнца каждые 133 года. Радиант: вблизи созвездий Персея, Кассиопеи и Жирафа.

вблизи созвездий Персея, Кассиопеи и Жирафа. Характеристики: этот поток очень многочисленный. При темном небе на пике можно увидеть от 50 до 75 метеоров в час. Персеиды известны своими быстрыми и яркими метеорами, движущимися со скоростью около 60 километров в секунду.

этот поток очень многочисленный. При темном небе на пике можно увидеть от 50 до 75 метеоров в час. Персеиды известны своими быстрыми и яркими метеорами, движущимися со скоростью около 60 километров в секунду. В этом году: наблюдение может быть несколько затруднено растущей Луной, которая появляется на небе одновременно с пиком. Однако Персеиды будут активными в течение всего августа, что обеспечит широкие возможности для наблюдения. Лучшее время - ранним утром, между полуночью и рассветом.

Южные Дельта-Аквариды (Southern Delta Aquariids): слабые, но с сюрпризом

Происхождение : вероятно, происходят от короткопериодической кометы 96P/Macholz, которая вращается вокруг Солнца раз в 5,27 года.

вероятно, происходят от короткопериодической кометы 96P/Macholz, которая вращается вокруг Солнца раз в 5,27 года. Радиант: созвездие Водолея.

созвездие Водолея. Характеристики: этот поток образует от 20 до 25 метеоров в час в течение своего 48-часового пикового окна. Метеоры довольно слабые и не оставляют сильных следов.

этот поток образует от 20 до 25 метеоров в час в течение своего 48-часового пикового окна. Метеоры довольно слабые и не оставляют сильных следов. В этом году: пик приходится на растущий серп Луны, который заходит до того, как радиант достигает высокого уровня, что создает достаточно оптимальные условия для наблюдения, особенно между полуночью и рассветом.

пик приходится на растущий серп Луны, который заходит до того, как радиант достигает высокого уровня, что создает достаточно оптимальные условия для наблюдения, особенно между полуночью и рассветом. Возможный сюрприз: этот поток может принести неожиданный сюрприз. Дважды - в 1977 и 2003 годах - Южные Дельта-Аквариды устроили гораздо более сильное шоу, чем обычно. Возможно, они выложатся на полную и в этом году.

Советы для успешного наблюдения

Если вы хотите выйти на улицу и увидеть эти небесные огненные шары, вот несколько советов: