Пачки сигарет в Україні будуть виглядати по-новому. Це вимога ЄС

Кабмін ухвалив зміни щодо маркування пачок сигарет. Дана постанова дозволить завершити процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Уряд ухвалив постанову яка скасовує чинні норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм, які вступають у силу 11 січня наступного року.
Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках з сигаретами. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням.
У травні Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій) медичних попереджень, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.
Директива Євросоюзу 2014/40
Ухвалення комплексного антитютюнового Закону №1978 у грудні 2021 року відповідає євроінтеграційній політиці України у сфері охорони здоровʼя.
Його норми базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у Європейському Союзі.
Основні положення директиви №2014/40/ЄС, які впроваджує цей Закон:
Макети, як виглядатимуть медичні попередження на пачках сигарет починаючи з 11 січня 2024 року, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що сигарети в Україні дорожчають кожен рік. З початку 2024 ціни на них зросли на 11,1% до 91,8 гривні за пачку при загальній інфляції 2,5%.
У вересні цього року РБК-Україна писало, що цього року уряд також планує значно підвищити акцизи на сигарети.
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