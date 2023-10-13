Пачки сигарет в Украине будут выглядеть по-новому. Это требование ЕС

Кабмин принял изменения относительно маркировки пачек сигарет. Данное постановление позволит завершить процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Правительство приняло постановление, которое отменяет действующие нормы относительно маркировки пачек сигарет и табачных изделий с целью полноценного внедрения новых норм, которые вступают в силу 11 января следующего года.
Речь идет о размещении обновленных графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами. Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с табакокурением.
В мае Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций) медицинских предупреждений, разработанных Министерством здравоохранения Украины, а также технические требования к дизайну и форме маркировки и порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.
Директива Евросоюза 2014/40
Принятие комплексного антитабачного Закона №1978 в декабре 2021 года соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения.
Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.
Основные положения директивы №2014/40/ЕС, которые внедряет этот Закон:
Макеты, как будут выглядеть медицинские предупреждения на пачках сигарет с 11 января 2024 года, можно просмотреть по ссылке.
Напомним, что сигареты в Украине дорожают каждый год. С начала 2024 г. цены на них выросли на 11,1% до 91,8 гривны за пачку при общей инфляции 2,5%.
В сентябре этого года РБК-Украина писала, что в текущем году правительство также планирует значительно повысить акцизы на сигареты.
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