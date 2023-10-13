Пачки сигарет в Україні будуть виглядати по-новому. Це вимога ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Уряд ухвалив постанову яка скасовує чинні норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм, які вступають у силу 11 січня наступного року.

Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках з сигаретами. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням.

У травні Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій) медичних попереджень, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Директива Євросоюзу 2014/40

Ухвалення комплексного антитютюнового Закону №1978 у грудні 2021 року відповідає євроінтеграційній політиці України у сфері охорони здоровʼя.

Його норми базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у Європейському Союзі.

Основні положення директиви №2014/40/ЄС, які впроваджує цей Закон:

Заборона ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток (з 11 липня 2023 року).

Помітніші попередження про шкоду куріння на пачках сигарет - їх розмір збільшиться до 65% від площі пачки (з 2024 року).

Вимога надавати в Держпродспоживслужбу інформацію про інгредієнти, що містяться в тютюнових виробах (з 1 червня 2022 року).

Запровадження медичних попереджень споживачів на електронних сигаретах та рідинах, вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, медичних попереджень споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння, а також медичних попереджень споживачів бездимних тютюнових виробів (з 1 червня 2022 року).

Повна заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).

Макети, як виглядатимуть медичні попередження на пачках сигарет починаючи з 11 січня 2024 року, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що сигарети в Україні дорожчають кожен рік. З початку 2024 ціни на них зросли на 11,1% до 91,8 гривні за пачку при загальній інфляції 2,5%.

У вересні цього року РБК-Україна писало, що цього року уряд також планує значно підвищити акцизи на сигарети.

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