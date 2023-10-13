Пачки сигарет в Украине будут выглядеть по-новому. Это требование ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Правительство приняло постановление, которое отменяет действующие нормы относительно маркировки пачек сигарет и табачных изделий с целью полноценного внедрения новых норм, которые вступают в силу 11 января следующего года.

Речь идет о размещении обновленных графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами. Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с табакокурением.

В мае Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций) медицинских предупреждений, разработанных Министерством здравоохранения Украины, а также технические требования к дизайну и форме маркировки и порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

Директива Евросоюза 2014/40

Принятие комплексного антитабачного Закона №1978 в декабре 2021 года соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения.

Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.

Основные положения директивы №2014/40/ЕС, которые внедряет этот Закон:

Запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток (с 11 июля 2023 года).

Более заметные предупреждения о вреде курения на пачках сигарет - их размер увеличится до 65% от площади пачки (с 2024 года).

Требование предоставлять в Госпродпотребслужбу информацию об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях (с 1 июня 2022 года).

Введение медицинских предупреждений потребителей на электронных сигаретах и жидкостях, требования к упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, медицинских предупреждений потребителей и требования к упаковке травяных изделий для курения, а также медицинских предупреждений потребителей бездымных табачных изделий (с 1 июня 2022 года).

Полный запрет рекламы и стимулирования продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий (с 11 июля 2023 года).

Макеты, как будут выглядеть медицинские предупреждения на пачках сигарет с 11 января 2024 года, можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что сигареты в Украине дорожают каждый год. С начала 2024 г. цены на них выросли на 11,1% до 91,8 гривны за пачку при общей инфляции 2,5%.

В сентябре этого года РБК-Украина писала, что в текущем году правительство также планирует значительно повысить акцизы на сигареты.

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