ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу для РФ через воєнні злочини

Парламентська асамблея ОБСЄ на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.
Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook-сторінку.
Нардеп також звернула увагу, що вперше у міжнародному документі згадується рашизм як державна ідеологія РФ.
"Нарешті, резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.
За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.
Водночас дискусії продовжуються. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.
Як заявив 19 червня член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.
Нагадаємо, що 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії РФ проти України.
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