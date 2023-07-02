ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений

Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.
Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook-страницу.
Нардеп также обратила внимание, что впервые в международном документе упоминается рашизм как государственная идеология РФ.
"Наконец, резолюция поддерживает создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", - говорится в публикации.
Напомним, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.
По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.
В то же время, дискуссии продолжаются. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.
Как заявил 19 июня член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.
Напомним, что 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины.
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