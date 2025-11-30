П'ятий за два дні: у ПАР знову заарештували чоловіка за вербування на війну проти України

У ПАР заарештували чергового підозрюваного у вербовці найманців на війну проти України. Він постане перед судом вже завтра, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Поліцейської служби ПАР.

"Ще один підозрюваний був заарештований підрозділом "Яструбів" по боротьбі з державними злочинами у зв'язку з розслідуванням, що триває, як південноафриканці були залучені в конфлікт між Росією та Україною", - повідомила поліцейська служба країни.

Зазначається, що підозрювані постануть перед судом 1 грудня, їм висунуть звинувачення у порушенні закону ПАР про іноземну військову допомогу.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, у Південній Африці заарештували чотирьох чоловіків, які прямували в Росію і яких підозрюють у вербуванні для участі в бойових діях на боці РФ.

Затримання відбулося в п'ятницю, 28 листопада, через кілька тижнів після публікацій про те, що ще 17 південноафриканців застрягли в Україні після того, як їх заманили в найманські сили обіцянками вигідних контрактів.

У поліції додали, що, як очікується, четверо підозрюваних постануть перед судом у понеділок за підозрою в порушенні закону про регулювання іноземної військової допомоги.

Зазначимо, що раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився провести розслідування того, як вищезгадані 17 чоловіків опинилися в зоні бойових дій на Донбасі.