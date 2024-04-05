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В п'яти регіонах України застосували графіки відключення світла: список

Фото: в кількох областях України застосували графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В кількох областях України сьогодні, 5 квітня знову застосували тимчасові графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні застосував тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00. Тимчасові графіки працюватимуть в:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Сумській областях. 

"Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", - додали в компанії.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою, а саме - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - наголосили в "Укренерго".

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

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