В п'яти регіонах України застосували графіки відключення світла: список

В кількох областях України сьогодні, 5 квітня знову застосували тимчасові графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні застосував тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00. Тимчасові графіки працюватимуть в:
"Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", - додали в компанії.
Причина застосування обмежень залишається тією ж самою, а саме - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - наголосили в "Укренерго".
Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
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